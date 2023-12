Impact Wrestling ya se promociona de nuevo como TNA. Sólo hace falta echar un vistazo a su anuncio de hoy revelando la firma de Kushida. Aunque oficialmente, el inicio de esta nueva era se dará con la celebración de Hard to Kill el próximo mes.

Y el evento parece tendrá nuevo aliciente, según publica ahora Mike Johnson de PWInsider.

Efectivamente, Impact, por cuarto jueves consecutivo, ofrecerá otro episodio a modo de paréntesis, pues sus siguientes grabaciones televisivas no se producirán hasta el mencionado evento Snake Eyes. Y es de esperar pues que hasta entonces, no tengamos nuevo contenido televisivo.

A realizarse el 13 de enero desde la misma sede que Snake Eyes, el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), Hard To Kill presenta por ahora el siguiente menú luchístico.

A new era of TNA begins on January 13 at TNA #HardToKill LIVE on PPV followed the next day by TNA #SnakeEyes on January 14, both from the Palms in Las Vegas!



Hard To Kill tix: https://t.co/xnu2ERrYoO

Snake Eyes tix: https://t.co/uIMNT4ffq6 pic.twitter.com/ArNOuGI9UH