Umar Nurmagomedov teme que Merab Dvalishvili no llegue a UFC 311

Umar Nurmagomedov espera que Merab Dvalishvili llegue a su pelea en UFC 311. Nurmagomedov (18-0 MMA, 6-0 UFC) desafía al campeón de peso gallo Dvalishvili (18-4 MMA, 11-2 UFC) en el evento co-principal del 18 de enero desde Inglewood, California ( pago por evento de ESPN+ , ESPN, ESPN+).

Dvalishvili ha expresado abiertamente su deseo de no pelear con Nurmagomedov, ya que lo considera un retador indigno al título. Cuando se le preguntó si le preocupa que Dvalishvili no lo logre, Nurmagomedov no descartó esa posibilidad.

“No me sorprenderá, y nadie se sorprenderá. Incluso ahora mismo vi comentarios o en Twitter que decían que se retiraría, pero nunca se retiró antes. Espero que no lo haga, y la pelea se llevará a cabo”.

Dvalishvili, dispuesto a volver a poner las cosas en su sitio con Sean O’Malley y Petr Yan, irritó a Nurmagomedov, que cree que Dvalishvili sabe el reto que tiene por delante.

“Creo que él sólo quiere pelear con un tipo real al que pueda vencer. No significa que realmente vaya a entrar a la jaula y aplastarlo al 100 por ciento, no. Él conoce a otros tipos, a los que vencerá. Conmigo, va a ser difícil. Es por eso que está tratando de ser campeón durante mucho tiempo, y quiere pelear con O’Malley, con Petr Yan o alguien más porque estos tipos, dinero fácil. Yo, no. Para mí, él tiene que ir a aguas profundas. Conmigo va a ser una noche larga. No le daré derribos, él no me controlará.

“Tengo buenas habilidades, habilidad para golpear y puedo causarle muchos problemas. Por eso, cuando entremos a la jaula, no pensaré que me tiene miedo. Sabré que este es un hombre que intentará vencerme, intentaré aplastarlo y será una batalla. Lo que entiendo es que no quiere correr un riesgo. Puede vencerme, puede suceder. No me va a quebrar. Seré el mismo Umar. Lucha es lucha. Todos pueden perder… Si hablamos de miedo, creo que simplemente no quiere correr riesgos, una pelea dura”.