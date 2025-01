Abdelaziz: «Umar es el único que puede superar el 29-0 de Khabib»

Al igual que Khabib Nurmagomedov, el manager de Dominance MMA, Ali Abdelaziz, ve a Umar Nurmagomedov retirándose invicto.

Nurmagomedov (18-0 MMA, 6-0 UFC) desafía al campeón de peso gallo Merab Dvalishvili (18-4 MMA, 11-2 UFC) en el evento co-principal de UFC 311 el 18 de enero desde Inglewood, California ( pago por evento de ESPN+ , ESPN, ESPN+).

“The Young Eagle” está siguiendo los pasos de su primo Khabib, quien colgó los guantes como campeón invicto de peso ligero de UFC en 2020. Abdelaziz no solo ve a Umar reflejando el éxito de Khabib, sino potencialmente superándolo.

“No tengo ninguna duda de que Umar será campeón en la categoría de 135 libras y creo que lo será durante mucho tiempo. Creo que Umar es el único que realmente puede desafiar el récord de Khabib. Puede retirarse invicto, 29-0, 30-0. Por supuesto que tiene un oponente difícil, pero creo que Umar es mejor en todas las áreas”.

Muchos se mostraron en desacuerdo con que Nurmagomedov tuviera una oportunidad de enfrentarse a Dvalishvili después de una sola victoria en el ranking sobre Cory Sandhagen. Abdelaziz aclara que Nurmagomedov estaba dispuesto a pelear con cualquiera en cualquier momento para fortalecer su currículum y así poder pelear por el título.

“Umar es uno de los mejores peleadores que he visto. Es muy bueno en todas partes, es muy humilde y muy amable. Le ofrecieron Merab en el Madison Square Garden y dijo que sí. Le ofrecieron Merab en diciembre y dijo que sí.

“El 14 de diciembre le ofrecieron pelear con Song Yadong y él dijo que sí. En enero le ofrecieron pelear con Song Yadong y él dijo que sí. Después de eso, llegó la UFC y le dijo: ‘Merab, el 18 de enero’ y él dijo que sí. Le ha estado diciendo que sí a todo el mundo. Estaba dispuesto a pelear clasificado, no clasificado. Él solo quería pelear”.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, reveló que después de que Dvalishvili desestimara repetidamente a Nurmagomedov como un digno retador al título, irrumpió en el UFC Performance Institute y exigió pelear con él. Abdelaziz cree que Dvalishvili no tenía otra opción.

“Obviamente, Merab no quería esta pelea, no creía que Umar la mereciera. Creo que Merab simplemente piensa: ‘Todos me están presionando’. La UFC lo está presionando, los medios lo están presionando, los fanáticos lo están presionando, y él es un hombre. A veces tienes que defender tu territorio. Su territorio es su título. Lo empujaron a esta pelea, no quería esta pelea, no creía que Umar mereciera esta pelea.

“Dijo que irrumpió en el PI y, al final del día, iba a pelear con Umar de todos modos. No había nadie más. Pelea con él ahora, en marzo, abril, mayo. Tal vez dijo: ‘Sabes qué, esto es lo que quiero hacer ahora mismo. Quiero callar a todos y quiero pelear con Umar’. Merab es duro. Es un tipo muy duro. Es una pelea muy difícil. Tiene una racha de 10 victorias consecutivas por una razón, pero creo que Umar lo va a vencer en todas partes».