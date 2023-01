UFC trabaja en el regreso de Petr Yan

Un importante combate de peso gallo será el próximo evento principal.

A la espera de la finalización del combate, el pujante luchador georgiano Merab Dvalishvili se enfrentará al ex campeón del peso gallo de la UFC Petr Yan en un combate a cinco asaltos que encabezará la cartelera del UFC Fight Night 221. El evento se celebrará el 11 de marzo en el The Theater at Virgin Hotels de Las Vegas.

Dos personas con conocimiento de la contratación, incluido el representante de Dvalishvili, Oren Hodak, de KO Reps, confirmaron recientemente el combate a MMA Junkie. Las Vegas Review Journal informó por primera vez del combate el martes. Los acuerdos verbales están en marcha, aunque los contratos de combate aún no se han firmado.

Dvalishvili (15-4 MMA, 8-2 UFC) llega al combate con una racha de ocho victorias consecutivas. Su último combate fue en agosto, cuando derrotó a José Aldo por decisión unánime en el UFC 278. Dvalishvili, un aspirante emergente en el escalón superior de la clasificación de la UFC, ha declarado públicamente que no peleará contra su compañero de equipo y campeón Aljamain Sterling.

Yan (16-4 MMA, 8-3 UFC) intentará volver a la senda de la victoria tras una racha de dos derrotas por decisión ajustada ante Sterling y, más recientemente, Sean O’Malley. Yan ha ganado a Aldo, Cory Sandhagen, Urijah Faber y Magomed Magomedov, entre otros.

Con esta incorporación, el cartel de UFC Fight Night 221 incluye:

Merab Dvalishivli contra Petr Yan

Abu Azaitar contra Sedriques Dumas

Lukasz Brzeski contra Karl Williams

JJ Aldrich contra Ariane Lipski

Raphael Assuncao contra Kyler Phillips