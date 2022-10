UFC Fight Night 214 tiene nueva pelea estelar

Marina Rodríguez y Amanda Lemos iban a pelear el sábado en Abu Dhabi. Se reprogramó para el UFC Fight Night 214 del próximo mes en Las Vegas, y ahora parece que la exposición adicional será su recompensa por la espera.

El combate femenino de peso paja entre las brasileñas Rodríguez (16-1-2 MMA, 6-1-2 UFC) y Lemos (12-2-1 MMA, 6-2 UFC) será ahora el evento principal de ese cartel el 5 de noviembre en el UFC Apex de Las Vegas. Los responsables de la UFC hicieron el anuncio durante la retransmisión del UFC 280.

La pelea principal del cartel iba a ser entre Bryce Mitchell (15-0 MMA, 6-0 UFC) y Movsar Evloev (16-0 MMA, 6-0 UFC) hasta que Evloev se retiró por una lesión. Y aunque Mitchell contaba con otros púgiles que presionaban por la pelea, en su lugar tendrá que esperar a pelear otro día.

Rodríguez ha ganado cuatro combates consecutivos. Su actual racha comenzó con un nocaut con bonificación sobre Amanda Ribbas a principios de 2021. Siguió con victorias por decisión sobre Michelle Waterson-Gomez y Mackenzie Dern más tarde ese año. En marzo, se impuso por decisión dividida a Yan Xiaonan.

En abril, Lemos vio interrumpida su racha de cinco victorias ante Jessica Andrade, pero se recuperó en julio con una sumisión en la segunda ronda de Waterson-Gomez en UFC on ABC 3. Antes de la derrota de Andrade, su racha de cinco combates incluía una victoria en el combate de la noche contra Angela Hill a finales de 2021.

Con el cambio, la alineación de UFC Fight Night 214 ahora incluye:

Marina Rodríguez contra Amanda Lemos

Neil Magny contra Daniel Rodríguez

Jailton Almeida vs. Maxim Grishin

Mario Bautista contra Benito López

Nate Maness contra Tagir Ulanbekov

Ramona Pascual vs. Tamires Vidal

Jinh Yu Frey vs. Polyana Viana

Johnny Munoz vs. Liudvik Sholinian

Carlos Candelario vs. Jake Hadley

Miranda Maverick vs. Shanna Young

Josh Parisian vs. Chase Sherman

Darrick Minner vs. Shayilan Nuerdanbieke

Grant Dawson contra Mark Madsen