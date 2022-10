Big E continúa optimista de cara a su recuperación

Big E sufrió una fractura cervical cuando aterrizó directamente sobre su cabeza con un suplex entregado por Ridge Holland, aunque no requirió cirugía; no obstante, se espera que esté fuera de acción por un tiempo considerable, y en su momento reveló que lo evaluarán nuevamente en marzo de 2023, fecha mínima en la que podría volver a luchar; no obstante, se reveló que al menos está llevando una vida normal en los actuales momentos, ya que no ha tenido mayores complicaciones durante esta etapa. Es importante destacar que WWE ha incurrido con todos los gastos que implica su recuperación.

► Kofi Kingston habla sobre un Campeonato de Tríos en WWE

Muchas personas han estado bastante preocupadas por la lesión en el cuello de Big E y han estado preguntando sobre su rehabilitación desde entonces. Kofi Kingston dio información sobre su el estado de salud de su compañero durante una entrevista con Steve Fall de NBC Sports Boston. El tema surgió a raíz de que el ex Campeón WWE comentara sobre la existencia de varios equipos de tres personas en la compañía, y la posibilidad de introducir un Campeonato de Tríos en WWE, similar al que ya posee AEW.

«Todo es posible. Siento, como dijiste, que hay muchos tríos: Sheamus and the Brawling Brutes, The Bloodline, The New Day también. Vemos cómo le va a Big E en su regreso. También está mejorando mucho para aquellos que están preocupados y qué no.

De hecho, estaba patinando sobre ruedas el otro día. Yo estaba como ‘Oh, Dios mío, ¿está bien? estas bien hombre?’ Viene y está de muy buen humor. Simplemente lo estamos tomando un día a la vez, pero creo que un título de tríos sería interesante, obviamente sería algo que nunca antes se había hecho en la WWE, así que quién sabe. Tienes que estar atento y mirar para averiguarlo.»