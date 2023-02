Tyron Woodley estaría abierto a regresar a UFC

Tyron Woodley no tiene resentimientos sobre cómo terminó su carrera en UFC. Ha sido un período difícil para Woodley desde su tiempo en la cima de la división de peso welter como campeón de UFC desde 2016 hasta principios de 2019.

“The Chosen One” ha perdido seis peleas consecutivas combinadas, comenzando con su derrota por el título ante Kamaru Usman en UFC 235 y más recientemente verlo fallar en combates de boxeo consecutivos contra Jake Paul en 2021.

Woodley, de 40 años, se encuentra actualmente como juez en la Serie Challenger de PFL, ayudando a decidir qué ganadores ingresan a la temporada regular. Mientras tanto, continúa explorando las numerosas opciones en el panorama de los deportes de combate.

“Soy un agente libre y estoy disfrutando de mi liberación. Disfruto haciendo lo que quiero hacer. Pelear cuando quiero pelear y pelear por la cantidad de dinero que quiero. Soy el único hombre en este deporte que puede hacer eso. Sé que algunos muchachos son agentes libres recientemente, pero con la magnitud de lo que estoy haciendo en este momento, nadie lo está haciendo. Para ser el pionero y el único y ser el primer peleador que puede boxear, kickboxing, muay thai, puedo hacer Bellator, ONE, PFL o Glory. Puedo hacer mi propia mierda y ganar mucho dinero. Estoy muy agradecida, muy bendecido”.

Trabajar en una capacidad con PFL también ha dado lugar a discusiones para pelear por el ex campeón de UFC. Woodley señaló que él y el presidente de la PFL, Peter Murray, probablemente verían las posibilidades del evento PPV antes de que terminara la serie Challenger. La promoción iniciará su nueva incursión en el mercado de PPV con dos eventos en 2023 fuera del formato de temporada tradicional.

Sin embargo, a pesar de dejar UFC en una racha de cuatro peleas y sentir que no fue tratado de manera justa como campeón, Woodley no cree que un regreso a UFC esté fuera del alcance de la posibilidad.

“No tengo ninguna puerta cerrada. Soy un hombre de negocios, puedo pelear en cualquier negocio que quiera. Puedo pelear en cualquier organización que quiera. UNO, Bellator, Gloria, PFL, UFC. No consigo herir mis sentimientos en los negocios. No tengo que invitarte al cumpleaños de mi hija siempre y cuando el cheque se pague”.