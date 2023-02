Tatiana Suárez busca el título de peso paja

Tatiana Suárez tiene claro lo que quiere en su regreso. Han pasado casi cuatro años desde que Suárez (8-0 MMA, 5-0 UFC) puso un pie en la jaula y finalmente podrá romper ese hechizo el sábado.

La peleadora de 32 años se enfrenta a la veterana Montana De La Rosa (12-7-1 MMA, 5-3-1 UFC) en una competencia de peso mosca femenino en la cartelera principal de UFC Fight Night 220 en el UFC Apex en Las Vegas.

Ahora que reanuda su carrera de pelea después de las lesiones, Suárez no guarda ningún secreto sobre lo que está buscando.

“Creo que voy a ser una campeona. No puedo esperar para obtener el cinturón y luego defenderlo tantas veces como pueda“.

“A mucha gente le gusta concentrarse en el doble campeón y lo que sea, pero creo que es genial cuando tienes un campeón que es tan dominante en su división y defiende varias veces. Quiero defender mi cinturón varias veces antes de subir al peso mosca y hacer todo eso”.

Suárez regresa a las 125 libras, pero tiene la intención de bajar a las 115 en el futuro. Está abierta a competir en el peso mosca, pero su objetivo principal es reclamar el título de peso paja, que actualmente está en manos de la china Weili Zhang.

Suárez originalmente suspendió su carrera debido a problemas en el cuello. Luego buscaba regresar en 2021, pero desafortunadamente se rompió varios ligamentos importantes de la rodilla en el entrenamiento y se vio obligada a retrasar su regreso aún más.

No ha sido un camino fácil para Suárez, pero se aseguró de darse todas las oportunidades de regresar.

“Definitivamente ha sido frustrante. Si estuviera concentrado en mis frustraciones, probablemente nunca llegaría aquí. Independientemente de mis frustraciones, me aseguré de mantenerme motivado y recordar que quiero ser el mejor del mundo y que tengo que tener esa mentalidad, ya sea que la vida me vaya bien o no. Incluso después de todos esos años en los que estaba rehabilitando mi cuello, era una lucha todos los días, especialmente cuando no puedes hacer lo que amas”.