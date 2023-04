TTT: “Creation 2” Dos campeonatos en disputa

“Creation 2” fue el nombre de la función que Total Triumph Team (TTT) presentó desde el Shin-Kiba 1st RING de Tokio.

► “Creation 2”

Sparky (Akiyori Takizawa y Ryota Nakatsu) de Basara tuvieron una presentación especial en un combate donde se impusieron a Banana Senga y Koju Takeda.

A continuación, REAL HIPSTAR (Jun Masaoka y Kohei Kinoshita) concretaron la segunda defensa del Campeonato Unificado Indie de Parejas TTT dominando a Keisuke Goto y Ultra Soki.

En el turno principal, Tsutomu Oosugi se impuso a Fuminori Abe para asegurar la primera defensa del Campeonato de Peso Abierto Unificado Independiente TTT, tras una dura lucha. Oosugi ha sorprendido por su actuación individual, fuera de sus participaciones en equipo en Speeds of Sounds.

Los resultados completos son:

TTT “CREATION 2”, 25.03.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 184 Espectadores

1. Shin-Kiba Battle Beginning: Masked Mystery vs. Masamune – finalizó en doble toque de espaldas (9:56).

2. TTT Hontai vs. Wataridori Rengo: Guts Ishijima, Tetsuhiro Kuroda y Shota Nakagawa vencieron a Syuou Fujiwara, Takumi Tsukamoto y Jonny Hayward Jr. (12:26) con la Swanton Bomb de Nakagawa sobre Hayward.

3. UR Jin vs. Sparky: Akiyori Takizawa y Ryota Nakatsu derrotaron a Banana Senga y Koju Takeda (13:08) con un Jorge Clutch de Takizawa sobre Takeda.

4. TTT Indie Unified Tag Team Title: Jun Masaoka y Kohei Kinoshita (c) vencieron a Ultra Soki y Keisuke Goto (12:36) con un German Suplex Hold de Kinotshita sobre Goto defendiendo el título

5. TTT Indie Unified Openweight Title: Tsutomu Oosugi (c) derrotó a Fuminori Abe (19:49) con la Tsukinoishi defendiendo el título