TTT: “Creation 1” Tsutomu Oosugi, campeón

Total Triumph Team (TTT) llegó al Shin-Kiba 1st RING con la función denominada “Creation 1”, con tres títulos en disputa.

► “Creation 1”

En choque por el Campeonato de Tercias Indie Unificado TTT, Guts Ishijima, Tetsuhiro Kuroda y Masked Mystery fallaron en la primera defensa del título ya que cayeron ante Banana Senga, Maya Yukihi y Koju Takeda. Los nuevos monarcas, que se llamaron Ultra Robin Gym, se impusieron en una divertida y accidentada contienda.

Kohei Kinoshita expuso por cuarta ocasión el Campeonato de Peso Completo Dove Pro respondiendo al reto de Syuou Fujiwara. Fue una intensa batalla que se prolongó a casi doce minutos, hasta que el réferi resultó golpeado y Keisuke Goto intervino, por lo que el duelo se declaró nulo. Por esta decisión, Konoshita retuvo; entonces Goto dio un paso al frente como el siguiente retador.

En el turno principal, Tsutomu Oosugi se proclamó nuevo poseedor del Campeonato Indie Unificado de Peso Abierto TTT, dominando a Akiyori Takizawa. Oosugi salió inspirado ya que mostró determinación en cada castigo que aplicó y tuvo la habilidad de salir bien librado de lo que Takizawa propinó. Finalmente, Oosugi sometió a su oponente con la Tsukinoishi para declararse ganador.

Tras el combate, Fuminori Abe apareció y subió al ring para desafiar al nuevo monarca.

Los resultados completos son:

TTT “CREATION 1”, 18.02.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Shin-Kiba Battle Beginning: Jun Masaoka venció a Shota Nakagawa (8:46) con u 2trap.

2. SURVIVAL TAG WAR: Masamune y Keisuke Goto derrotaron a Kaji Tomato y CHANGO (10:00) con un Jackhammer de Goto sobre CHANGO.

3. TTT Indie Unified Six Man Tag Team Title: Banana Senga, Maya Yukihi y Koju Takeda vencieron a Guts Ishijima, Tetsuhiro Kuroda y Masked Mystery (c) (18:04) con un Schoolboy de Senga sobre Mystery – conquistando el título.

4. Double Main Event I ~ DOVE Pro Heavyweight Title:[/B] Kohei Kinoshita (c) vs. Syuou Fujiwara – finalizó sin decisión (11:58).

5. Double Main Event II ~ TTT Indie Unified Openweight Title:[/B] Tsutomu Oosugi derrotó a Akiyori Takizawa (15:16) con la Tsukinoishi – conquistando el título.