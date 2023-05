Triple H habla del foco actual creativo de WWE durante la conferencia telefónica para accionistas correspondiente al primer trimestre de 2023. Nick Khan, Frank Riddick III y el Director Creativo estuvieron compartiendo todo lo ocurrido durante los últimos meses en la compañía y a HHH le preguntaron qué ha estado haciendo para ayudar a aumentar la audiencia. El Rey de Reyes señaló que se enfocan en el desarrollo de personajes, poniendo como ejemplo la historia de Sami Zayn con The Bloodline.

> El desarrollo de personajes en WWE

«Eso realmente se reduce a que hayamos reunido el equipo correcto. En general, tenemos superestrellas de clase mundial y eso continúa creciendo todos los días a través de nuestro sistema de desarrollo, a través de NIL, a través del reclutamiento internacional y nacional, por lo que el futuro se avecina es muy fuerte. Acabas de ver eso en el reciente draft y la cantidad de talento que tuvimos para intercambiar y surgiendo de NXT, y a través de esa ventana. El equipo de redacción es de clase mundial y el equipo de producción de Kevin Dunn, no hay nada como eso en el mundo.

«En cuanto a en qué nos enfocamos, nos enfocamos en el desarrollo del personaje. Creo que ves eso en las historias en las que nuestros fanáticos están súper comprometidos con el talento. Tomemos a Sami Zayn y Bloodline en los últimos dos años, pero especialmente en los últimos seis a ocho meses, donde la historia y el desarrollo del personaje han alcanzado un nivel completamente nuevo. Nuestros fanáticos están interesados y emocionados con el contenido como no lo han estado en mucho tiempo.

«Para nosotros, extender la planificación del horizonte de eventos. Mirar año tras año, dónde queremos estar el próximo año y luego retroceder desde allí, para que siempre estemos a la vanguardia y siempre pensando en el futuro. Eso nos permite tener una mejor planificación y luego es solo probar cosas nuevas y salir de la caja de lo que hacemos y ver qué funciona y qué no. No considero que algo que no funciona sea un fracaso, lo considero un aprendizaje. Realmente estoy entusiasmado con el futuro y dónde podemos llevar todo esto».

¿Qué opinas de los personajes de WWE?