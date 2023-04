Triple H hará un gran anuncio en Raw

El Director Creativo de Contenido de WWE, Triple H, estará esta noche presente en Raw. Y según informó WWE, Hunter realizará un gran anuncio. Así lo dejó saber Byron Saxton por medio de un reporte especial apra las redes sociales de la compañía, a las afueras del Allstate Arena en Rosemont – Chicago, Illinois. Así fue el reporte hecho por Saxton:

In addition to @sanbenito's return to the red brand, @ByronSaxton and @AliWWE deliver the news that @TripleH will be on #WWERaw with a HUGE announcement in front of a completely SOLD OUT Chicago crowd 👀

📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/NFONKv6SNn

— WWE (@WWE) April 24, 2023