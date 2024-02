Triple H hablará en SmackDown de la situación de WrestleMania

En una noticia de ÚLTIMA HORA, WWE ha anunciado de manera oficial que el director creativo de WWE, Triple H, estará esta noche en la más reciente función de SmackDown, que emanará desde el Spectrum Center en Charlotte, North Carolina. Este fue el anuncio que hizo WWE:

BREAKING: @TripleH will be live on #SmackDown TONIGHT to address the fallout from the #WrestleMania XL Kickoff Press Conference. pic.twitter.com/liS5Z3XMJj

— WWE (@WWE) February 9, 2024