Trevor Murdoch valora la NWA con pullas a la WWE

En sus 25 años de carrera en la lucha libre profesional, Trevor Murdoch ha trabajado en incontables compañías, pero las dos principales son WWE y NWA. En la primera fue donde se dio a conocer al mundo, especialmente como luchador de parejas junto al fallecido Lance Cade, con quien fue campeón en tres ocasiones. En cambio, en la segunda es donde ha demostrado que puede trabajar en el plano estelar por sí mismo y triunfar, como muestran sus dos títulos mundiales. En realidad, ambas aventuras no se parecen en nada, como The Outlaw estuvo comentando en Fox News Digital.

> Trevor Murdoch, de la WWE a la NWA

“Siempre, como luchador, siempre quise una compañía cuyo jefe confiara en mí. Que me diera oportunidades, que me dejara fallar. Billy (Corgan) y la NWA han hecho eso. Me han dado la oportunidad de salir y les digo lo que puedo hacer y lo que voy a hacer en los combates. Y dicen: ‘Está bien, hazlo’. Y me dan oportunidades para demostrar que soy un buen luchador. Que estoy dispuesto a salir y montar un gran espectáculo y entretener a esta gente. Mientras que, cuando he trabajado para otras compañías, no he tenido esas oportunidades. Otra situación es también cómo me hablan. Piden consejo a los chicos. Me tratan como si fuera parte del equipo. Y cuando me tratas así, me convierto en la persona más leal que jamás hayas tenido. Recibiré una bala por ti. Si sé que estás dispuesto a estar ahí para mí, a trabajar duro para mí y darme todas las oportunidades, entonces te lo devuelvo con lealtad. Ahí es donde estoy con el NWA, y probablemente terminaré mi carrera aquí.

“Aquí en la NWA, no tengo ningún momento favorito importante. Todo para mí es favorable. Me estoy metiendo en el ring con personas de ideas afines que, tal vez me crucifiquen, no son un montón de cobardes. No sé cómo explicarlo. Me disculpo por mi lenguaje, pero he golpeado muy fuerte a algunos de estos muchachos, y no regresaron quejándose y lloriqueando. Querían más. Y ese es el tipo de lucha libre que quiero ofrecer a la gente, simplemente golpearnos el uno al otro, lucha libre profesional de la vieja escuela”.

“NWA es definitivamente una parte diferente de la lucha libre profesional. Tomamos la lucha libre profesional y la devolvemos a su forma original, y son dos oponentes que entran y se golpean como el demonio. Mientras que, con mucha lucha libre que ves hoy, es muy acrobático. Y esos muchachos son grandes atletas. Maravillosos, grandes, grandes atletas. Pero pierdes cierta sensación de credibilidad cuando recibes un gran golpe y vuelves a levantarte y estás corriendo como si no te hubieran golpeado. Cuando miras un combate de la NWA, en primer lugar, puedes mirar a los oponentes y saber que son adultos y que tienen algo de experiencia en la vida y que han estado en algún lugar. Y luego, lo más probable es que esos dos adultos entren allí y se den una paliza. ¿Y a quién no le gusta ver eso?”.

