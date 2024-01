Trent Beretta sobre ser campeón en AEW: «Algún día»

Fue en NJPW donde más destacó Trent Beretta en lo relativo a los títulos. Fue cuatro veces Campeón de Parejas de Peso Completo Junior IWGP o Campeón de Tríos de Peso Abierto NEVER. Ni en WWE -dejando a un lado su tiempo en el extinto territorio de desarrollo FCW, donde fue fue también monarca por equipos- ni en AEW ha logrado hacerse con el oro. Su oportunidad más reciente fue el pasado sábado cuando desafió a Eddie Kingston por el Campeonato Continental en Collision.

Podría decirse que el luchador cuenta con una ventaja con respecto a muchos otros en la empresa pues tiene la posiblidad de ganar un cinturón de manera individual, por equipo con Chuck Taylor o en tríos con algún otro aliado, como Orange Cassidy o un integrante de la facción CHAOS. No obstante, de momento, no ha tenido suerte en ese sentido. Pero cree un día llegará su momento. De hecho, en un reciente video de AEW, Beretta promete que va a ser campeón.

«No lo hice de nuevo. Cada vez que me colocan en un combate como este, escucho: ‘¿Qué está haciendo Trent en este combate?’ ‘¿Qué hizo para ganarse un lugar aquí?’ Y cada vez demuestro exactamente lo que soy capaz de hacer en combates así. Estuve a punto de vencer a Eddie Kingston. No logré derrotarlo justo frente a mi madre. Luché, sangré, justo frente a ella. Llegará mi momento. Te lo prometo, algún día será para mí.»

EXCLUSIVE! @trentylocks promises that he WILL get his big win. pic.twitter.com/U1VMF7Us8Q

— All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2024