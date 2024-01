Topuria:»Es hora de dejar las MMA para el «viejo Volkanovski»

Ilia Topuria está listo para hacer historia en UFC 298. El sueño de encabezar un evento de UFC en España ya ha sido uno de los objetivos más deseados de Topuria a medida que asciende en la escalera del peso pluma.

Envuelva un título de UFC alrededor de la cintura del joven de 26 años y seguramente ese sueño se hará realidad más temprano que tarde.

El invicto Topuria (14-0) luce tan bien como cualquier contendiente importante en la Tierra a medida que 2024 despega. La pelea más importante de “El Matador” hasta el momento llega en su próxima pelea cuando competirá por el oro de UFC contra el actual campeón Alexander Volkanovski en UFC 298 en Los Ángeles el próximo mes. Es un enfrentamiento que ha encendido otro fuego bajo el título australiano “El Gran” y uno en el que pretende brillar como su última defensa del título contra Yair Rodríguez en julio de 2023.

«Tengo a Brad Riddell , quien obviamente es un gran compañero de entrenamiento en general, pero estilísticamente es un muy buen boxeador. Creo que puede simular a Ilia. Creo, para ser honesto, que puede darme muchos más problemas que los que me dará Ilia. Eso no es criticar a Ilia, solo demuestra lo bueno que es Brad. Brad ha tenido cientos de combates de kickboxing y un montón de combates de boxeo, por lo que también es un tipo fuerte, poderoso y fornido.

“Me estoy tomando esta pelea en serio. Me estoy tomando a Ilia en serio. Él cree que es el hombre, veamos si lo es. Estoy listo para la mejor versión que aparecerá el 17 de febrero. Veamos qué tenemos reservado. Voy a estar listo de cualquier manera. Veo que tiene confianza. Es un joven confiado y engreído. A ver si lo trae porque yo lo voy a hacer. No puedo esperar para mostrarle los niveles”.

Si alguien podrá resolver el rompecabezas hasta ahora irresoluble que es Topuria, ese es el gran Volkanovski de todos los tiempos. Sin embargo, los intercambios verbales entre los mejores peleadores de las 145 libras se han intensificado desde que la pelea se hizo oficial y Topuria no está tomando muy bien la confianza de su contraparte.

Después de haber demostrado sus impresionantes habilidades finales en cada paso del camino hacia su primer título de UFC, Topuria ve otro por venir después de la reciente caída por nocaut en el primer asalto de Volkanovski contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev en octubre.

“¡Si crees que alguien puede imitarme, eso significa que tu última pelea te ha dejado efectos duraderos!. Te noquearé en el primer asalto. Eres viejo, es hora de retirarte. Es hora de seguir adelante y dar paso a la nueva era de Topuria”.