Matt Brown: «McGregor no volverá a hacer nada significativo nunca más»

Es posible que Conor McGregor haya anunciado su plan de regresar para pelear contra Michael Chandler en junio, pero Matt Brown todavía no está convencido de que realmente esté sucediendo.

Después de meses de retrasos y rumores sobre su próxima pelea, McGregor hizo un anuncio sorpresa en las redes sociales en la víspera de Año Nuevo sobre finalmente reservar el enfrentamiento contra Chandler, que se producirá 15 meses después de que se enfrentaron como entrenadores en The Ultimate Fighter 31. . McGregor parecía confiado en su declaración y Chandler ya aceptó la fecha, pero UFC aún no ha anunciado nada oficial, y mucho menos la promoción inicial para el tan esperado regreso de la superestrella irlandesa.

«No se confirma hasta que se firma. Todavía no estoy convencido de que vaya a suceder. Por eso pregunté si estaba confirmado.

“¿Conor va a pelear de nuevo? Sé que anunció eso. Le encanta estar en el centro de atención. Le gusta que todos hablen de él. Le gusta que estemos hablando de él ahora mismo. Para eso vive ahora. Todavía no lo creo. Hasta que no lo vea no lo voy a creer”.

En el pasado, McGregor era considerado uno de los mejores peleadores libra por libra del deporte, especialmente después de convertirse en la primera persona en la historia en poseer dos títulos de UFC simultáneamente. Ese logro ocurrió en 2016, cuando McGregor envió a Eddie Álvarez para convertirse en campeón de peso ligero de UFC después de haber reclamado el título de peso pluma con un impresionante nocaut en 13 segundos sobre José Aldo .

Desde que venció a Álvarez hace más de siete años, McGregor ha tenido marca de 1-3 en sólo cuatro apariciones en UFC, perdiendo peleas ante Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier. Su última salida terminó en un desastre después de que McGregor se rompiera la pierna de manera espantosa en un partido contra Poirier, una lesión que lo mantuvo marginado durante casi tres años.

«Él no necesita pelear. ¿Para qué le sirve? No volverá a conseguir un título. No volverá a hacer nada significativo nunca más. Tiene 500 millones de dólares en el banco. ¿Qué son unos cuantos millones por luchar contra alguien como Chandler? ¿Qué hará eso por él? Sería como si te diera 10$. Dirías: ‘Muy bien, ¿qué quieres que haga con esto?’ Ni siquiera va a cambiar tu día, al menos tu vida.

“Él no tiene ninguna motivación para hacer esto aparte de ser el centro de atención. Pero cuando simplemente hace anuncios, habla, entra y sale del grupo [de pruebas] y hace todo esto, todos hablan de todos modos”.