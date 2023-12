Topuria: «Volkanovski será una de las peleas más fáciles de mi carrera»

Ilia Topuria rezuma confianza antes de UFC 298. Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) desafía al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski (26-3 MMA, 13-2 UFC) en el evento principal del 17 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California.

A pesar de perder dos veces ante el campeón de peso ligero Islam Makhachev, Volkanovski ha sido imparable durante su reinado del título de peso pluma. Sin embargo, Topuria planea acompañarlo y traerle la pelea.

“Él no tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna oportunidad. No veo ningún agujero, pero puedo decir cómo ataca. El único ataque que veo es que me va a patear las piernas. Eso es lo único que puede hacer.

“Tiene buen cardio, pero todos tienen buen cardio cuando no están bajo presión. Cuando camines hacia adelante, tendrás un buen cardio. Pero cuando estás en problemas, el cardio tiende a desaparecer, y así será. Tendrá a alguien frente a él que nunca retrocederá”.

El invicto Topuria ha estado en racha, ganando bonificaciones en sus últimas tres presentaciones contra Jai ​​Herbert, Bryce Mitchell y Josh Emmett.

«Creo que va a ser perfecto. Va a ser una obra maestra, golpear y que no te golpeen. Eso es lo que verás en este combate. Verás a un auténtico artista marcial mixto”.

Topuria no sólo predice dominio, sino que también está haciendo una predicción audaz.

«No tengo ninguna duda de que el final llegará y será una de las peleas más fáciles de mi carrera hasta ahora«.