Top Dolla: su transición de la NFL y prueba con WWE

Siguiendo los pasos, siempre salvando las distancias, de Brock Lesnar, Goldberg, Ron Simmons, JBL, Brian Pillman o más recientemente Pat McAfee, Top Dolla hizo su transición de la NFL a la WWE. Sin ser nunca una gran estrella del football, fue integrante -porque no siempre jugó en temporada- de los Miami Dolphins, los New England Patriots, los Seattle Seahawks, los Tampa Bay Buccaneers, los Washington Redskins y los New York Giants. No fue parte del Draft en 2013 sino que fue contratado fuera de él y tampoco ganó ningún título. Hoy es una Superestrella y si bien tampoco ha sido campeón todavía, sí ha tenido sus éxitos, en especiald entro de Hit Row, una facción que, por otro lado, en la actualidad está desaparecida de la programación.

> Top Dolla, de la NFL a la WWE

Dicho esto, durante una reciente entrevista en Good Brother Gaming, Top Dolla hablab de su cambio de deporte y su prueba en la compañía luchística:

“Todavía era agente libre en la NFL en 2018 y estaba trabajando para volver a la NFL. Mi amigo organizó una loca fiesta de Halloween y llevó a cabo algo así como peleas de lucha libre, y dijo: ‘Oye, solo ven y participa’… Estoy como en una Battle Royale, me ponen over y gano la batalla”.

“Así que voy a la Team 3D Academy, entreno con los Dudley Boyz. Mientras estoy allí, recibo una llamada de los Browns y los Raiders… Ni siquiera seis meses, cinco meses después, tengo una prueba en la WWE. La rompo en la prueba, seis meses después me fichan”.

¿Qué opinas de Top Dolla? ¿Lo conocías de sus tiempos en la NFL?