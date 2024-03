El presidente de AEW, Tony Khan compartió vía X, que el presidente de Stardom, Taro Okada, se encuentra en Boston, Massachusetts como invitado para AEW Dynamite Big Business.

En la foto que Khan compartió, él y Taro Okada estrechan sus manos desde el TD Garden, recinto desde donde se realizará la función.

All Ellite Wrestling es uno de los socios comerciales de New Japan Pro Wrestling, empresa que pretenece al grupo Bushiroad. Pero también Stardom pertenece al mismo grupo, aunque administrado bajo la división Bushiroad Fight.

La posibilidad de establecer relaciones de trabajo entre AEW y Stardom es un proyecto largamente acariciado por Khan y ahora, con el reciente cambio de productor ejecutivo, por la salida de Rossy Ogawa, estos tratos se pudieran concretar y acelerar.

Khan hizo público su beneplácito tras la partida de Ogawa, insinuando que por su causa no había sido posible un intercambio de talentos tiempo atrás.

En los días previos a la función de hoy, Tony Khan ha sido enfático pero reservado en decir que están «oficialmente en negocios esta noche». Esto podría ser un indicativo que la presencia de Taro Okada no sólo es fortuita.

It's an honor to have @tokada_mh4e the President of @we_are_stardom here with us tonight at @tdgarden in Bosston for this evening's Wednesday Night #AEWDynamite!

We are ready for some #AEWBigBusiness,

8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork

TONIGHT!!! pic.twitter.com/FjAEcAsWHV

— Tony Khan (@TonyKhan) March 13, 2024