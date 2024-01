Private Party (Marq Quen e Isiah Kassidy) destacan la amabilidad de Tony Khan mientras vuelven a trabajar juntos en AEW tras una larga temporada separados debido a la lesión de Quen que lo tuvo más de un año fuera de acción mientras Kassidy buscaba su hueco en otro sitio, por ejemplo, colaborando con The Hardys. En un reciente video en YouTube, los que un día fueron uno de los equipos más queridos de la compañía revelan que el presidente All Elite se ofreció a pagarles su escuela, lo cual ellos rechazaron.

► La amabilidad de Tony Khan

Marq Quen: «¿Recuerdas cuando Tony nos preguntó si queríamos ir a la escuela, que él cubriría los gastos, pero teníamos que mantener una calificación superior a una B? Solo lo miramos como, sí».

Isiah Kassidy: «Un dato rápido. Así de grande es Tony Khan como persona. No creo que haya contado esta historia antes, pero él se ofreció a pagar la universidad para Quen y para mí si manteníamos un promedio de calificaciones de alrededor de 3.0«.

MQ: «¿Eso es una «B», verdad?».

IK: «Creo que sí. Pero me conoces, era joven y tonto. Pensé, no quiero ir a la universidad«.

MQ: «Yo no era así. Solo pensé…».

IK: «Ya probé la universidad. Si no lo hubiera intentado, probablemente lo habría hecho en ese momento, pero ya lo intenté y descubrí que no era para mí. Te seré honesto, la universidad no es para todos».

MQ: «Dejé la escuela para hacer Gin and Juice. [Risas]».

IK: «Como dije, probé la universidad y simplemente no era para mí, así que cuando él [ofreció] una oportunidad, sé que era una oportunidad increíble que mucha gente no habría dejado pasar. Sin embargo, solo pensé que era muy amable y fue algo genial por parte de Tony Khan. Pero no la aprovechamos. No aceptamos la oportunidad, pero un saludo a Tony Khan por ofrecerla«.