AEW Rise To The Top ya se puede jugar en móviles

Cuando AEW está promocionando el pase de la segunda temporada de AEW: Fight Forever, el videojuego para consolas que lanzaron en 2023, se confirma oficialmente la disposición tanto en móviles Android (se puede descargar en Play Store) como en IOS (Apple Store) del juego Rise To The Top. Creado por East Side Games, es un juego de simulación en el que puedes crear una plantilla de estrellas de All Elite Wrestling y dirigir la promoción con tus propios argumentos y combates.

► Rise To The Top, ya disponible

La descripción de Rise To The Top es la siguiente:

Pon de rodillas al mundo del deporte y vive tu sueño de lucha coleccionando, luchando y dominando con el plantel de campeones de AEW. ¡Únete ahora y llega a la cima!

Forma parte de AEW y llega a lo más alto con el mejor equipo del mundo de la lucha libre. Sal de gira con Dynamite, Rampage, Collision, House Rules y eventos especiales semanales. La experiencia de All Elite Wrestling te permite desbloquear a todos tus luchadores favoritos, mejorarlos y enviarlos a la batalla para luchar contra oponentes clásicos de AEW, formar parte de los feudos mientras disfrutas de historias personalizadas y combates por el campeonato.

Así que los fanáticos All Elite están de enhorabuena.

Al mismo tiempo, la empresa se prepara para esta noche emitir un nuevo episodio de Dynamite, en el que, entre otras cosas, estará presente Samoa Joe, el Campeón Mundial, para verse las caras con HOOK. También estarán los Young Bucks hablando por primera vez desde que volvieran la semana pasada para, supuestamente, ser los rivales de Sting en su combate de retiro. Como en cada programa de AEW, habrá mucho que contar y todo lo podréis seguir en la cobertura de SÚPER LUCHAS.