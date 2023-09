Por primera vez en su historia, AEW está realizando dos PPVs con una semana de distancia, All In y All Out. Y Tony Khan tenía la intención de crear un paquete de pay-per-view, no solo para las ediciones de 2023 sino también para el futuro, con la intención de que resultaran más asequibles para los fanáticos. Sin embargo, al menos este año, no lo consiguió, según explica en la conferencia de prensa previa al evento de mañana.

► Paquete All In-All Out

«Lo intenté. En este caso, no siempre es así, pero en este caso, lo hice. Realmente pensé que tendría mucho sentido, pero no era algo viable para todos los proveedores de cable. No es algo que realmente se haya intentado. Cuando era niño, ese paquete de pago por evento era uno de mis sueños, y es sorprendente porque eso fue en los años 90 y ahora estamos en 2023, han pasado 28 años desde que quise hacer eso, tener un paquete de pago por evento durante los fines de semana. Todavía es prácticamente imposible de hacer. Para lograr que los proveedores de cable, todos los proveedores de satélite y las plataformas de transmisión tengan una solución uniforme, fue realmente difícil encontrar algo. Es una gran idea y es algo que realmente he querido hacer durante 28 años.

«La realidad es que habría sido imposible entonces, y pensé que tecnológicamente sería un poco más fácil, pero a largo plazo, me gustaría encontrar una manera de crearlo. Era algo que esperaba encontrar una forma de crear este año, o utilizando la transmisión. En el futuro, creo que la transmisión podría facilitar ese tipo de cosas, pero la transmisión en tiempo real, satélite, proveedores de pago por evento, eso es algo que le mencioné a Chris Harrington hace mucho tiempo, y pensamos que era una buena idea, pero lamentablemente, ejecutarlo en todos nuestros diferentes socios ha sido realmente desafiante. Soy optimista de que, a medida que la tecnología continúe mejorando y trabajemos con diferentes plataformas, podría haber una forma diferente de hacerlo«.

► Cartel de All Out 2023

CAMPEONATO INTERNACIONAL: Orange Cassidy (c) vs. Jon Moxley

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: MJF y Adam Cole (c) vs. The Dark Order (Alex Reynolds y John Silver)

Bullet Club Gold (Austin Gunn, Colten Gunn, Jay White y Juice Robinson) vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita (con Don Callis)

Eddie Kingston y Katsuyori Shibata vs. Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta)

CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO ROH: Samoa Joe (c) vs. Shane Taylor

CAMPEONATO TNT: Luchasaurus (c) (con Christian Cage) vs. Darby Allin

CAMPEONATO TBS: Kris Statlander (c) vs. Ruby Soho

Powerhouse Hobbs vs. Miro