La empresa, Hoodslam, presento su evento Psychopohira, el cual tuvo lugar el 1 de septiembre desde The Continental Club en Oakland, California. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

Los eventos de Hoodslam Wrestling suelen ser muy populares entre los fanáticos de la lucha libre independiente debido a su enfoque innovador y su capacidad para ofrecer una experiencia de entretenimiento única.

► Resultados Hoodslam

HOODSLAM

Johnnie Robbie venció a Cereal Man (w/Joey Gonzo & Marcelo Montoya)

The CAUTION (Anton Voorhees, Dark Sheik & Vipress) vencieron a The Boom Gang (James C, Rick Scott Stoner & Scott Rick Stoner)

El Chupacabra vs Juice Lee – No Contest

Best Athlete In The East Bay Title Three Way Match: Sawyer Wreck venció a Brooke Havok y Mylo para convertirse en nueva campeona

Intergalactic Tag Team Title Match: Lara Frazier & The Lost Treasures (Joe DeSoul & Matt Carlos) retuvieron ante Da Squaaaad (Alpha Zo, Hip Hop Harry & Kenny K)