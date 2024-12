Liv Morgan defenderá allí el Campeonato Mundial Femenil WWE ante Rhea Ripley durante el estreno de Monday Night Raw en Netflix, hecho que fue anunciado durante el «Kickoff» de esta cita, celebrado este miércoles desde el cuartel general de WWE en Stamford, Connecticut. Este encuentro se da luego de que la ex Campeona apareciera en Saturday Night’s Main Event para encarar a la campeona, luego de que esta retuvo con éxito su título frente a Iyo Sky.

► ¿Culminará la rivalidad entre Rhea Ripley y Liv Morgan en enero?

Liv Morgan y Rhea Ripley han estado enfrascadas en una acalorada rivalidad desde abril, y durante los últimos ocho meses, Morgan logró arrebatarle su puesto en The Judgment Day, a Dominik Mysterio y el Campeonato Mundial Femenil, y muchos creen que esta disputa se ha alargado demasiado, ya que apenas han existido otras retadoras, quienes han servido como transitorias únicamente.

Durante la reciente edición de «Busted Open After Dark», la ex estrella de la WWE Tommy Dreamer predijo que la historia llegará a su fin después de su próximo combate, que se llevará a cabo este 6 de enero, aunque no descarta que «The Eradicator» vuelva a reclamar el título que perdiera por lesión, o que alguna de las dos incluso tenga una rivalidad contra Becky Lynch en WrestleMania 41.

«Para entonces, tiene que estar hecho. Han prolongado esto durante mucho, mucho tiempo. Las lesiones lo han retrasado, ¿verdad? Pero si de alguna manera Liv sigue venciendo a Rhea, entonces es hora de que Rhea se mude a SmackDown».

«Con Becky en el horizonte, Liv estaría tan fresca como puede estarlo, con ‘The Man’ viniendo tras ella. Rhea yendo a SmackDown, tal vez haciendo algo con Nia Jax, podría ser muy, muy interesante y agregar una dinámica completamente nueva si van a cambiar».

Dreamer señaló también que el resultado del combate entre Liv Morgan y Rhea Ripley este 6 de enero dependrá de a cuál de las dos quiera Netflix en RAW para que sea una de las caras de la división femenil. En todo caso, será un combate interesante de ver, y evidentemente, el probable regreso de Becky Lynch podría ayudar a encausar el futuro de la división femenil de la marca roja.