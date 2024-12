El «bookeo» de WWE mejoró tras el «retiro» de Vince McMahon, pero ese tradicional tic de alargar hasta la extenuación ciertas historias y estirar el chicle de lo que funciona continúa ocupando una página en el libro de estilo de la empresa.

Y seguidamente tenemos otro ejemplo, con el más reciente añadido al cartel de la première de WWE Raw en Netflix.

Durante el particular «Kickoff» de esta cita, celebrado hoy desde el cuartel general de WWE en Stanford (Connecticut, EEUU), Adam Pearce hizo oficial que Liv Morgan defenderá allí el Campeonato Mundial Femenil WWE ante Rhea Ripley, quien ya reveló el lunes su condición de contendiente número uno a la correa, luego de encarar a la monarca en Saturday Night’s Main Event, donde esta conservó su estatus frente a IYO SKY.

Bajo su rivalidad actual, iniciada el pasado abril, será la tercera lucha entre ellas. La primera se produjo durante SummerSlam y la segunda durante Bad Blood, y Morgan consiguió preservar su estatus en ambas ocasiones. El debut de Raw sobre Netflix tendrá pues un aliciente más: comprobar si Ripley por fin logra recuperar el título que tuvo que dejar vacante precisamente por una lesión que le provocó Morgan.

Sin ningún evento de peso para lo que queda de año, el 2025 de WWE arrancará a lo grande el 6 de enero, con el primer episodio de su marca roja al amparo de Netflix, a celebrarse desde el Intuit Dome de Inglewood (California, EEUU).

IT’S OFFICIAL! 🚨@YaOnlyLivvOnce will defend her title against @RheaRipley_WWE at the premiere of #WWERaw on @netflix! pic.twitter.com/eFTs9Txa3y

— WWE (@WWE) December 18, 2024