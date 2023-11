Tom Aspinall responde críticas de Henry Cejudo

Tom Aspinall ha recibido muchos elogios durante su carrera en la UFC, pero este pasado fin de semana ha recibido un reconocimiento de otro nivel.

Al detener a Sergei Pavlovich en poco más de un minuto en el combate UFC 295, se convirtió en el campeón interino de los pesos pesados de la UFC y cumplió con todos los pronósticos de forma masiva.

Contra el artista del nocaut más temible de la división, fue una vez más su velocidad y su juego de pies lo que le permitió realizar el trabajo con otro rápido final.

Mucha gente ya está diciendo que Aspinall podría ser el campeón del mundo absoluto, pero eso no significa que todo el mundo estuviera de su parte.

Un antiguo campeón se tomó la molestia de criticar al británico por la forma en que reaccionó al ganar el cinturón interino.

► Tom Aspinall reacciona a los comentarios de Henry Cejudo

Aunque se trata del cinturón interino y no del título absoluto, es fácil entender por qué Aspinall se sintió embargado por la emoción en ese momento.

Ya sea por haber aceptado el combate con dos semanas y media de antelación, por el año de baja debido a las lesiones de las que se recuperó o por el logro en sí mismo.

Henry Cejudo, sin embargo, dijo que el nuevo campeón interino estaba demasiado emocionado, afirmando que el cinturón bien podría estar bañado en bronce o plata porque no es el verdadero título.

Aspinall dio su reacción inicial a los comentarios durante una reciente entrevista con Michael Bisping tras regresar a su casa en el Reino Unido.

En primer lugar, señaló que no escucha lo que Cejudo tiene que decir en general, y mucho menos después de la mayor victoria de su carrera.

«No, no miro a ese mequetrefe», declaró Aspinall. «No me importa lo que diga, para ser honesto. Mide 1,70 metros. Si hablara probablemente no le oiría, está tan lejos de mí, así que sí, no importa«.

Michael Bisping, por su parte, proporcionó una teoría de por qué Cejudo pudo haber hecho los comentarios en primer lugar.

El ex campeón de peso medio de la UFC afirmó que Cejudo, al igual que Cormier, es un ex campeón de 2 divisiones y, como tal, no valora el título interino tanto como lo haría el peleador común.