Max Holloway propone pelea por el BMF para UFC 300

Una pelea entre Justin Gaethje y Max Holloway ha estado en la cima de las peleas de fantasía de UFC durante bastante tiempo, y parece que está cada vez más cerca.

«Blessed» y «The Highlight» están en puntos muy poco divertidos porque uno no sabe lo que sigue para ellos, o el otro no sabe cuándo va a pelear. Holloway ha limpiado la división de peso pluma, pero está atrapado en el purgatorio divisional porque tiene tres derrotas ante Alexander Volkanovski.

Mientras tanto, Gaethje ha declarado que él es el próximo por el título de Peso Ligero, pero tiene que esperar a que Islam Makhachev y Charles Oliveira se revancha, que podría ser en el verano de 2024.

Así que, sin planes inmediatos a la vista, Holloway se ha ofrecido a pelear con Gaethje en UFC 300 por el cinturón de Baddest Motherf-ker (BMF) porque no cree que Gaehtje deba estar sentado 18 meses.

«Estaba rodando mi oportunidad con el ‘BMF’, el Highlight, ya sabes. Creo que los dos haríamos una divertida para los aficionados; está ese cinturón ‘BMF’. Sé que están cortos de chicos para UFC 300, por lo que sería ideal», dijo Holloway a ESPN recientemente.

«Esa sería una para los aficionados porque va a estar esperando. Si el Islam no pelea antes del Ramadán, va a tener que esperar hasta octubre, y eso será más de un año y medio desde su última pelea. No creo que deba esperar tanto. Así que, mientras tanto, ¿por qué no hacer un combate divertido, en el que ambos ganemos mucho dinero, ofrezcamos un espectáculo y hagamos felices a muchos aficionados? Esa es la idea… No me gustaría que talentos como ese estuvieran sentados durante un año para una oportunidad por el título. Entiendo de dónde viene. Entiendo por qué lo quiere; se merece la próxima oportunidad».

El mánager de Gaethje, Ali Abdelaziz, incluso lanzó la idea en Twitter pero para UFC 298.

Ya sea que suceda en UFC 300 o no, Holloway y Gaethje están obligados a enfrentarse en el octágono antes de dar por terminada su carrera. O tal vez no lo harán porque Gaethje no quiere golpear al hawaiano.

Gaethje viene de un destacado nocaut sobre Dustin Poirer que le valió el título de la BMF, mientras que Holloway viene de retirar por nocaut a The Korean Zombie.