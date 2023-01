A Tom Aspinall le encantaría regresar a UFC 286, pero duda que sea lo más inteligente. Aspinall (12-3 MMA, 5-1 UFC) se sometió a una cirugía de rodilla después de desgarrarse el ligamento cruzado medio y el menisco, además de sufrir daños en el ligamento cruzado anterior, en una derrota por nocaut técnico ante Curtis Blaydes en julio pasado en UFC Fight Night 208.

Aspinall ha encabezado eventos consecutivos en el Reino Unido Con el UFC 286 el 18 de marzo en Londres acercándose, el británico de 29 años cree que podría estar listo para regresar en esa fecha, pero ¿vale la pena el riesgo?

“Mi ego quiere decir, ‘Ponme en el cartel, estoy listo para ir’, pero necesito pensar a largo plazo, lo cual no he estado haciendo y necesito hacer todo bien”.

“No lo descarto (pelear en UFC Londres). Por el momento, todavía faltan como 14-15 semanas. Y en este punto, no he hecho mucho entrenamiento pesado. Realmente ha sido rehabilitación. Pero, ¿puedo estar listo en 14 semanas? La respuesta es sí. ¿Estaré listo para comenzar una carrera por el título en 14 semanas? No sé. Y si no lo sé, esa no es la respuesta que busco. Es muy poco probable, pero no un completo no en este momento”.

La lesión de Aspinall ocurrió apenas 15 segundos después de su pelea contra Blaydes luego de que lanzó una patada derecha al muslo de su oponente, lo que lo obligó a dar un paso atrás y golpear la lona. Pero el principal contendiente dijo que es una lesión persistente en la rodilla con la que ha estado lidiando y quiere asegurarse de que sane adecuadamente antes de volver a competir.

“No puedo darme el lujo de que eso (la lesión) vuelva a suceder. No estoy hablando de finanzas, estoy hablando de mi ego. Mi ego no puede soportar eso de nuevo. Yo de espaldas, agarrando mi rodilla, simplemente no va a volver a suceder. Simplemente no hay posibilidad de que pueda dejar que eso suceda de nuevo. La rodilla tiene que estar al 1 millón por ciento. …

“Todavía no estoy pateando, pero he estado haciendo un poco de sparring y esas cosas. Puedo luchar por completo ahora, lo cual es genial. Literalmente comencé eso esta semana. Estoy buscando que el fisioterapeuta me dé de alta en ocho a 12 semanas, calcula, completamente despedido y de vuelta al entrenamiento completo. Estoy muy feliz con todo”.