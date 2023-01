Las amenazas de Vince McMahon podrían llevar al fin de WWE

WWE podría estar en riesgo si se concreta el regreso de Vince McMahon. La tarde de este 5 de enero, el dueño de la empresa confirmó que tiene la intención de regresar con su anterior puesto, el de director general (CEO), y aunque dijo que no volvería a encargarse de la parte de toda la parte creativa, es claro que esto sucedería.

Si bien McMahon es el principal accionista (sus acciones no son mayoría, pero sus votos en la mesa directiva sí lo son), necesita el apoyo del resto de la junta directiva para volver.

► Vince quiere regresar y recuperar el control de WWE

Sus peticiones son claras: «quitar a los tres directores actuales», a quienes no llama por nombre, pero que son su hija Stephanie McMahon, Triple H y Nick Khan, y regresar al poder.

De no hacerlo, dice, no apoyará con su poder de voto las negociaciones de contratos televisivos que comienzan este año. Y dado que en la actualidad los principales ingresos de WWE provienen de las televisoras, sin ese apoyo sería el fin efectivo de WWE. Es decir, si no se hace lo que McMahon quiere, prefiere ver morir a la empresa.

McMahon argumenta que es necesario para esas negociaciones, pero aún los analistas más cautelosos esperan un incremento de quizá tres dígitos porcentuales en los derechos, así que no hay necesidad que McMahon esté en la empresa para que ésta obtenga más dinero.

► Escándalos de Vince podrían afectar a WWE

De hecho, sería contraproducente su presencia, pues las acusaciones de acoso sexual y violación podrían llevar a los ejecutivos de las televisoras en pensar en otras opciones, pues en 2024 Tony Khan también estará negociando un nuevo contrato televisivo para AEW y Ring of Honor.

► La parte creativa sería sin duda afectada

Aunque Vince ha dicho que no tomaría decisiones de la parte creativa, es claro que esto no sucederá así, pues siempre ha tenido ingerencia, aunque les dé poder a otros. Al final, Vince siempre tiene la última palabra.