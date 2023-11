Tom Aspinall quiere pelea de ensueño con Jon Jones

Tom Aspinall ciertamente impresionó a Jon Jones con su actuación en UFC 295. Sólo espera que convenza al campeón de peso completo de UFC para pelear con él.

Aspinall necesitó sólo 69 segundos para noquear a Sergei Pavlovich y reclamar el título interino el sábado por la noche en el Madison Square Garden, lo que obtuvo elogios de Jones en las redes sociales.

Tom congratulations on the interim heavyweight championship belt! That was an awesome performance!

— BONY (@JonnyBones) November 12, 2023