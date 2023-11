Alex Pereira insiste en trilogía con Israel Adesanya

Alex Pereira cree que todavía tiene una cuenta pendiente con Israel Adesanya, además de que también tiene un favor que devolver.

El recién coronado campeón de peso semicompleto de UFC convocó a una pelea de trilogía contra Adesanya después de derrotar a Jiri Prochazka en el evento principal de UFC 295 el sábado. Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) detuvo a Prochazka (29-4-1 MMA, 3-1 UFC) por nocaut técnico en el segundo asalto de su pelea por el título vacante.

Inmediatamente después de la victoria en su entrevista posterior a la pelea, Pereira dijo: «Adesanya, ven con papá». Esto tomó a muchos por sorpresa ya que Adesanya se está tomando un descanso de las MMA y se espera que Jamahal Hill, quien fue el campeón anterior en 205 libras pero tuvo que dejar vacante el título debido a una lesión, sea el próximo retador.

Se le preguntó a Pereira qué pensaba sobre Hill en la conferencia de prensa posterior al evento de UFC 295, pero él descartó la pregunta e insistió en la trilogía de Adesanya.

“Quise decir lo que dije allí. Creo que se lo debo a Adesanya. Él me motivó primero, y todo el asunto de que él permanezca fuera todo este tiempo hasta 2027, creo que es un desperdicio de talento. Creo que puedo traerlo de vuelta”.

Pereira quiere pelear con Adesanya en parte porque quiere mantenerse activo y no cree que Hill esté listo para pelear por un tiempo. Sin embargo, si esa pelea fracasa, será solo otra pelea para el brasileño. No hay nada personal con Hill, a pesar de que Hill venció a su mentor, Glover Teixeira, a principios de este año.

“Mucha gente me preguntó: ‘Oye, ¿quieres vengar a Glover contra Jiri’, y les dejé muy claro que no traigo esa emoción en el octágono porque sé lo que tengo que hacer y tengo todo planeado y preparado? entrenado. Me preocupo mucho por Glover, pero una pelea es una pelea. Podría haber salido perdiendo esta noche, pero tenía que ganar”.