“Live Tour in Spring’23” fue el nombre de la función que Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó en el Shinjuku FACE de Tokyo antes del viaje del contingente que se presentará en Estados Unidos.

► “Live Tour in Spring’23”

En anuncios dados al inicio de la función se informó que la luchadora de Texas, Vert Vixen estará de gira con TJPW en abril. Ella luchará en los espectáculos reservados para el 15, 22 y 23 de abril. Yuka Sakazaki luchó contra Vixen en AEW Dark Elevation el mes pasado.

Shiori Aoki de SKE48 hará su debut como réferi el 15 de abril. El partido que ella oficiará será Kyoraku Kyomei contra Yuki Arai y HIMAWARI .

Ya en acciones del evento, Hyper Misao ideó un plan para vencer al Wasteland War Party dejando varios objetos lindos alrededor del ring para distraer a Max The Impaler, pero no funcionó la trampa. Pom Harajuku trató de luchar contra Heidi Howitzer usando varias patadas, pero cuando Max regresó al ring, desistió. Las temibles luchadoras se lanzaron sobe sus oponentes y se llevaron el triunfo.

Hakuchumu (Miu Watanabe y Rika Tatsumi) se asociaron con Raku dieron cuenta de Toyo Mates (Mahiro Kiryu y Yuki Kamifuku) y Toga.

A continuación se dio la última lucha de Miyu Yamashita en TJPW antes de embarcarse en su gira de tres meses por Estados Unidos. Su lucha de regreso en Japón será en Fukuoka el 25 de junio. Maki Itoh estará con ella de forma intermitente durante la gira.

En la batalla principal, Free WiFi (Hikari Noa y Nao Kakuta) hicieron equipo con Yuki Aino para someter a Magical Sugar Rabbits (Mizuki y Yuka Sakazaki) quienes se reforzaron con Haruna Neko. Tras la lucha, Nao Kakuta tomó el micrófono y le dijo a Mizuki lo sorprendida que estaba de verla ganar el Campeonato Princess of Princess en “GRAND PRINCESS ’23”. Ahora consideraba que era su momento de solicitar una oportunidad por el título; en respuesta, Mizuki evitó estrechar su mano, pero el combate quedó pactado para el 15 de abril en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

TJPW “LIVE TOUR IN SPRING ’23”, 22.03.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 207 Espectadores

1. Suzume venció a Shino Suzuki (6:31) con la Mikazuki Ryusei-gun.

2. Shoko Nakajima, Wakana Uehara y HIMAWARAI derrotaron a Arisu Endo, Haru Kazashiro y Runa Okubo (9:16) con un Feather Hold de Nakajima sobre Kazashiro.

3. Max The Impaler y Heidi Howitzer vencieron a Hyper Misao y Pom Harajuku (7:39) con un Short-Range Lariat de Max sobre Pom.

4. Rika Tatsumi, Mui Watanabe y Raku derrotaron a Yuki Kamifuku, Mahiro Kiryu y Toga (11:56) con un Twist of Fate de Tatsumi sobre Toga.

5. Miyu Yamashita y Maki Ito vencieron a Moka Miyamoto y Kaya Toribami (10:06) con una Right High Kick de Yamashita sobre Toribami.

6. Hikari Noa, Nao Kakuta y Yuki Aino derrotaron a Mizuki, Yuka Sakazaki y Haruna Neko (12:39) con la Shiden Kai de Kakuta sobre Neko.