TJPW: “Grand Princess 2023” Nuevas campeonas

Con un cambio en todos los campeonatos, quedó marcada “Grand Princess 2023”, gran función que presentó Tokyo Joshi Pro Wrestling en el Ariake Coliseum .

► “Grand Princess 2023”

Fungiendo como una tremenda sinodal, Ryo Mizunami sorprendió a Moka Miyamoto y la derrotó en su duelo individual que terminó con Diving Guillotine Drop. Detrás del escenario, Mizunami elogió a Miyamoto por el esfuerzo demostrado y espera enfrentarla más adelante, cuando se haga más fuerte.

En divertida batalla, Kyoraku Kyomei (Hyper Misao y Shoko Nakajima) lograron una gran victoria ante André The Giant Panda y Haruna Neko, quienes no se coordinaron oportunamente, lo que dio ventaja a sus oponentes.

NEO Biishiki-gun (Mei Saint-Michel y Sakisama) dieron la bienvenida a Billie Starkz, quien reapareció luego de cuatro meses. Starkz se alió con Yuki Kamifuku pero no pudieron contra NEO Biishiki-gun que terminaron anulándolas.

Yuki Arai dio su mejor esfuerzo pero simplemente no pudo vencer a la poderosa Aja Kong. Incluso se arriesgó al usar un Missile Dropkick para intentar sacudir a su oponente. Pero la mayor constitución física de Kong obligó a Arai a un furioso ataque con patadas y Backdrops, mismo que fue frenado con un definitivo Vertical Drop Brainbuster de la veterana.

Rika Tatsumi se convirtió en la primera campeona Grand Slam de TJPW al derrotar a su compañera de Daydream, Miu Watanabe y proclamarse como la nueva poseedora del Campeonato Internacional Princess. Luego de la presentación, Tatsumi se centró en usar agarres de sumisión como la Figura 4 y Dragon Sleeper. Watanabe lo contrarrestó con su fuerza. Pero con un White Dragon Sleeper, Rika Tatsumi logró someter a Watanabe y arrebatarle el título. Watanabe cayó en su cuarta defensa.

121000000 (Maki Ito y Miyu Yamashita) se proclamaron nuevas Campeonas de Parejas Princess, doblegando a las foráneas Wasteland War Party (Heidi Howitzer y Max The Impaler). El combate tuvo un comienzo difícil para las retadoras cuando Howitzer y Max The Impalerles las emboscaron. Sin embargo, Yamashita atrapó a Max con un combo de High Kick y German Suplex. Las campeonas apuntaron a Itoh y la prepararon para el Master Blaster cuando se apartó, lo que le dio a Yamashita una oportunidad para golpear con Return Crash. Max recibió el Skull Kick e Itoh aterrizó el Flying Big Head en Howitzer para obtener la cuenta de tres.

En el evento principal, Mizuki se proclamó nueva poseedora del Campeonato Princess of Princess, superando a su amiga más cercana, Yuka Sakazaki . Fue un duelo emotivo para las dos Conejos Mágicos Azucarados porque ninguna quería luchar entre sí. Sakazaki tomó el control, pero fue detenida por MIzuki con un Back Elbow, seguido de dos Cutie Specials para que Mizuki finalmente se convirtiera en la nueva campeona. Tras el encuentro, las dos se abrazaron

Los resultados completos son:

TJPW “GRAND PRINCESS 2023”, 18.03.2023

Tokyo Ariake Coliseum

Asistencia: 1,513 Espectadores

1. Suzume venció a Arisu Endo (7:19) con un Ring a Bell.

2. Mahiro Kiryu, Wakana Uehara, HIMAWARI y Shino Suzuki derrotaron a Kaya Toribami, Toga, Haru Kazashiro y Runa Okubo (11:23) con un Spinebuster de Kiryu sobre Toga.

3. Hikari Noa, Nao Kakuta y Ram Kaichow vencieron a Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku (10:23) con un 5G de Noa sobre Harajuku.

4. Ryo Mizunami derrotó a Moka Miyamoto (11:46) con un Diving Guillotine Drop.

5. Shoko Nakajima e Hyper Misao vencieron a Andre the Giant Panda y Haruna Neko (10:25) con un Northern Light Suplex Hold de Nakajima sobre Neko.

6. Sakisama y Mei Saint-Michel derrotaron a Yuki Kamifuku y Billie Starkz (13:42) con La Revolucion de Saint-Michel sobre Kamifuku.

7. Special Singles Match: Aja Kong venció a Yuki Arai (13:00) con un Vertical Drop Brainbuster.

8. International Princess Title: Rika Tatsumi derrotó a Miu Watanabe (c) (18:31) con un White Dragon Sleeper – conquistando el título

9. Princess Tag Team Title: Miyu Yamashita y Maki Ito vencieron a Max The Impaler y Heidi Howitzer (c) (13:42) con un Flying Big Head de Ito sobre Howitzer – conquistando el título

10. Princess of Princess Title: Mizuki derrotó a Yuka Sakazaki (c) (21:02) con un Cutie Special – conquistando el título