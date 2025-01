¿TJP se ve regresando a la WWE algún día?

Después de ser una pieza importante de 205 Live en una etapa que fue de 2016 a 2019 como Superestrella, TJP (TJ Perkins) abandonó WWE para nunca regresar.

En cambio, ha estado brillando de manera notable en otras grandes compañías como NJPW, donde fue tres veces Campeón en Parejas e integrante de la facción United Empire. Así mismo, ha estado luchando en CMLL, MLW, AEW, TNA, ROH e incontables promotoras independientes.

– ¿Un regreso posible?

Ahora, ¿está interesado el luchador de 40 años de Los Ángeles en tomar el camino de regreso? Leamos sus recientes declaraciones en Straight Talk Wrestling:

«Sí, quiero decir, siempre habría tenido esa respuesta. Por lo que sea que haya pasado con Vince [McMahon], mi experiencia con él como jefe, eso fue todo, fue una buena experiencia. Lo mismo con mi experiencia con Hunter. Así que esa respuesta sería la misma de todas formas, en cuanto a eso. Parece que el panorama está cambiando allí. No sé si eso significa que sea algo bueno para mí o algo malo para mí. ¿Quién sabe? Podría ser algo malo [ríe], podría ser que las puertas estén tan abiertas ahora que digan, ‘Oye, no necesitamos a este tipo.’ Soy muy diferente ahora.

«No estaría interesado en volver y ser el tipo que se fue de allí. Ha pasado tanto tiempo desde que fui ese tipo, y eso era solo… todo lo que hago, Puma, Su, todo, es una extensión de quién soy en la vida real. Eso era solo una fracción de lo que era en la vida real. En muchos aspectos, no era nada de lo que era en la vida real porque era un producto de un equipo creativo que no me conocía, lamentablemente.

«Pero lo que estoy haciendo ahora es tan auténtico para mí como cualquier cosa que haya hecho. Pero siento que ellos no necesitan lo que soy ahora. Así que no lo sé. Si dijeran, ‘Oye, queremos lo que eres ahora y quién eres ahora, y no queremos oscurecer ese arte de ninguna manera, presentarlo como eres,’ entonces sí, me encantaría. Pero simplemente siento que ellos no realmente… no creo que sea un jugador que necesiten en el roster. Pero ¿me encantaría hacerlo? Sí, me encantaría hacerlo».

