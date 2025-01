Solo Sikoa habla de WWE 2K25, The Bloodline, Royal Rumble y más

Ante el silencio que mantiene en WWE, relacionado con haber perdido el ula fala a manos de Roman Reigns así como con que los fans no le dejaran hablar en su última aparición en SmackDown, mientras se habla de que su versión de The Bloodline podría cambiar de nombre, Solo Sikoa habla de una variedad de temas relativos a su presente y futuro en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Bleacher Report.

Embed from Getty Images

«Es un honor. Estoy feliz por mi familia, estoy feliz por mi linaje. Es bastante genial… Pero como dije, se espera que aparezca en este juego, en esta portada. Apareceré en la próxima portada y la siguiente después de esa». También comenta que los combates WarGames van a poder jugarse: «Sí, creo que gana el nuevo Bloodline. Dejamos a todos fuera. Por supuesto que quiero volver a jugarlo. Diablos, quiero volver a jugarlo el viernes y el lunes y lo volveremos a jugar el viernes». La edición estándar del juego estará disponible el 14 de marzo, mientras que aquellos que reserven la Bloodline Edition o la Deadman Edition podrán jugar siete días antes a partir del 7 de marzo.

Exclusive cover reveal: Announcing the special Bloodline Edition of highly-anticipated #WWE2K25! Welcome to The Island of Relevancy 🩸☝️ @WWERomanReigns @HeymanHustle pic.twitter.com/f4EDvi8fxi

— WWE (@WWE) January 28, 2025