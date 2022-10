TJ Dillashaw: «No he terminado con UFC»

TJ Dillashaw no va a ninguna parte después de no poder capturar el título de peso gallo en UFC 280. Dillashaw fue dominado y finalizado por el campeón de peso gallo Aljamain Sterling el sábado pasado, pero estaba lidiando con una grave lesión en el hombro que ocultó antes.

El hombro del ex dos veces campeón de peso gallo de la UFC se dislocó al comienzo de la pelea, algo que le sucedió varias veces durante el campamento.

“El combate fue jodidamente increíble. Me estaba yendo muy bien en el campamento contra muchachos de alto nivel. Los Juan Archuletas, los Cub Swansons, muchachos que estábamos trayendo. Yo estaba en el punto, hombre. Realmente me veía muy bien. Estaba en una forma loca. Debido a la situación del hombro, había estado trabajando más duro en mi fisioterapia y trabajando para fortalecer mi hombro”.

“La forma en que me sentía y las cosas que estaban sucediendo, obviamente empeoraron a medida que me acercaba a la pelea, pero hombre, estaba en el punto, porque tenía un brazo y eso cambió mi plan de juego. pero estaba tan concentrada en los combos que puedo hacer con la mano derecha y las patadas que me sentí increíble”.

Se espera que Dillashaw se someta a una cirugía para reparar su hombro, lo que lo dejará fuera de juego durante un año o más. Plagado de lesiones en la rodilla y el hombro en los últimos años, el hombre de 36 años ha pasado mucho tiempo fuera, pero aún promete volver.

“No siento que mi habilidad se haya ido a ninguna parte, tal vez un poco de deseo. Este deporte es difícil, y luego todas las tonterías por las que paso aquí y allá matan un poco el fuego, pero creo que mi ventaja competitiva siempre me impulsará. Así que no he terminado. Ustedes me verán de nuevo. No hay forma de que me vaya así, y si vuelvo, volveré a la cima”.