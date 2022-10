TJ Dillashaw busca reclamar el estado GOAT de 135 libras

TJ Dillashaw está ansioso por ser reconocido nuevamente como el mejor peso gallo del mundo, un título que no siente que haya perdido nunca.

El dos veces campeón de UFC se enfrenta al actual rey de las 135 libras, Aljamain Sterling , en el evento principal de UFC 280 , que tendrá lugar el 22 de octubre en Abu Dhabi. Es la segunda pelea de Dillashaw desde que regresó de una suspensión de dos años de la USADA derivada de una falla en la prueba de drogas de 2019.

Dillashaw renunció voluntariamente a su cinturón y reconoció públicamente que usó la sustancia prohibida EPO. Regresó a la competencia en julio de 2021 con una cerrada victoria por decisión dividida sobre Cory Sandhagen en una de las mejores peleas de ese año y actualmente ocupa el puesto número 3 en el ranking mundial de lucha de MMA .

Debido a las circunstancias, ve a Sterling con un campeonato que de otro modo le pertenecería a Dillashaw.

«Cuando vuelva a ser campeón, será grandioso. Nunca me fuí. Nunca perdí mi cinturón en esta categoría de peso. Sí, me desnudaron, pero en realidad nunca lo perdí físicamente. La gente olvida lo dominante que era porque no había estado allí. Yo no había estado actuando. Tengo muchos récords en la división de peso gallo y solo por el tiempo libre, se olvidan.

“Así que tendré que recordarles a todos quién es el mejor, quién es el mejor libra por libra, y eso de el más grande de todos los tiempos de 135 libras, voy por ello”.

Dillashaw tiene tres defensas exitosas en dos carreras con el título de peso gallo de UFC, pero lo perdió una vez en la jaula contra Dominick Cruz en una pelea de enero de 2016. Los dos nunca tuvieron revancha y Dillashaw recuperó el título con un nocaut sobre Cody Garbrandt en UFC 217 .

En el período previo a su pelea con Sterling, el campeón ha lanzado muchas granadas verbales en dirección a Dillashaw, incluso recientemente le dijo a MMA Fighting que espera que Dillashaw esté «mejorado» en UFC 280. Dillashaw señala su rivalidad con Cruz como siendo clave para lidiar con el drama previo a la pelea.