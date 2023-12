«Durante 40 años hemos compartido todo juntos. Triunfos. Derrotas. Nacimientos. Muertes. Retiros forzados. Este miércoles en AEW Dynamite nos enfrentamos por primera vez en 13 años. No luchábamos el uno contra el otro por un título en 22 años. El Campeonato TNT. Después de que nos dijeran a ambos que nunca lo haríamos de nuevo. En Canadá. Evento principal. Vamos Montreal. Estaré allí.» Así calentaba Adam Copeland recientemente en X su combate de mañana con Christian Cage por el Campeonato TNT en AEW Dynamite.

