El campeonato que Brian Myers consideraba una broma

Durante su carrera no ha destacado especialmente por sus títulos, pero Brian Myers, también conocido como Curt Hawkins, fue Campeón de Parejas Raw en WWE, Campeón Mundial de Parejas TNA o Campeón de Medios Digitales de IMPACT. Y es este último título del que nos ocupamos ahora recordando que el luchador lo tuvo durante 113 días después de ganarlo venciendo a Rich Swann en gainst All Odds 2022 y hasta perderlo con Joe Hendry tres meses después en un programa semanal.

► Campeonato de Medios Digitales

Hablando recientemente en In The Weeds, el veterano de las cuerdas reconocido además por su amistad/alianza con Matt Cardona (Zack Ryder), contaba que tenía la intención de hacer importante el cinturón porque consideraba que no valía nada, que era una broma.

«No les gusta que diga esto, pero pensé que, en el momento en que obtuve el cinturón, pensé que era una broma, una especie de título ridículo que no tenía un significado real o presencia ni nada. Adopté la mentalidad de, ‘Sabes qué, voy a hacer que este sea el cinturón más importante del programa y llevarlo al extremo’.

«Sentí que hice lo humanamente posible para lograrlo con mis actuaciones, la forma en que me comporto y llevándolo a otros espectáculos y cosas así. Sentí que realmente elevé el título desde donde estaba, que era algo así como una burla. En última instancia, voy a estar muy orgulloso de eso porque siento que lo logré. Es algo de lo que estaré orgulloso para siempre.»

En estos momentos, el Campeonato de Medios Digitales está en manos de Tommy Dreamer, que cuenta con 101 días de reinado tras vencer a Kenny King, quien había destronado a Joe Hendry. Curiosamente, el mencionado Matt Cardona fue uno de sus dueños, como también Jordynne Grace, que fue la primera, la campeona inaugural en 2021.