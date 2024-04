Thunder Rosa: «Intento aprender de Mercedes Moné»

Thunder Rosa explica cómo es tener a Mercedes Moné en el vestidor de luchadoras de AEW. La guerrera de México lleva toda una vida en la lucha libre profesional y ha trabajado con mujeres de todo el mundo pero hasta ahora la casa Élite no había contado con ninguna tan grande como «The CEO».

► Thunder Rosa de Mercedes Moné

«Creo que, no solo hablo de AEW, sino del atletismo femenino en general. El hecho de que sea una de las luchadoras y atletas femeninas más prominentes y mejor pagadas en la historia, establece un precedente para todas nosotras. Es una luchadora incansable, una persona decidida, el tipo de mujer que no acepta un no como respuesta y que, cuando lo recibe, lo convierte en un sí. Eso, para mí, es muy admirable porque muchas veces nos vemos obligadas a conformarnos con lo que nos dan. Ella ha asumido todos los riesgos, y muchos de ellos han valido la pena para ella. Cuando ves que apostar por ti misma da frutos, independientemente de las críticas o contratiempos, eso es algo que admiro en una mujer, o en cualquier persona, de hecho. Específicamente en su caso, es posible que algunos la perciban, especialmente los hombres, como demasiado agresiva o de una manera diferente, pero yo no lo veo así.

«Disfruto de tenerla en el vestuario. Ha sido una persona maravillosa conmigo. Es realmente inspirador ver hacia dónde lleva su propia carrera, cómo toma el toro por los cuernos, ¿verdad? Incursiona en la música, actúa en Hollywood, y es muy dedicada en el ring. Cada vez que la veo, trato de aprender de ella. Es interesante ver cómo navega en este mundo, siendo una de las mayores estrellas que es, a pesar de la crítica que recibe. En cuanto a AEW, simplemente estoy observando y esperando. Todo sigue un ciclo, así que espero tener la oportunidad de trabajar con ella en algún momento. Estaría muy interesada en ver cómo se desarrollan las historias y demás, dónde vamos a empezar, cómo comenzará todo esto. Su presencia es un gran aporte para el vestuario«, explica Rosa a Gabby Laspisa.

.@MercedesVarnado is All Elite! Watch her path to #AEWDoN, Wednesdays at 8/7c when #AEWDynamite is LIVE on TBS pic.twitter.com/3QQLHZEdmD — AEW on TV (@AEWonTV) April 23, 2024