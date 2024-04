Chad Gable: «Otro día exitoso para mí»

En la más reciente edición de Raw, Chad Gable puso en el ring a los miembros de Alpha Academy y los trató de convencer para pasarse al lado villano. Gable mostró sus verdaderos colores y dijo que solo él podía ayudar a un par de perdedores como Otis, Akira Tozawa y Maxxine Dupri a alcanzar la cima del éxito en WWE.

Estos aceptaron, a regañadientes, pero aceptaron. Así como aceptaron apoyarlo ahora que continúa en su camino de perseguir el Campeonato Intercontinental WWE. Pero está claro que no están muy contentos con esta nueva actitud de Gable, y el ser tratados mal por este bajó su moral.

► Chad Gable está feliz por su nuevo ser

Esto no le parece interesar a Gable, quien a través de su cuetna oficial de X, antes Twitter, habló acerca de su nueva vida de forma muy emocionada. Chad Gable habla luego de lo ocurrido en Raw:

«✅ Explicar acciones virtuosas contra Sami Zayn.



✅ Ayudar al equipo con algunos comentarios sinceros.

✅ Reanudar la búsqueda del Campeonato Intercontinental.

✅ Dormir por la noche.



Otro día exitoso para Gable.



¡Me siento REFORMADO!»

► El verdadero Chad Gable

De momento, al término del programa, el líder de Alpha Academy dijo lo siguiente:

«¿Un par de semanas? No, has estado viendo un lado diferente de mí durante los últimos cuatro años, ¿qué tal eso? ¿De acuerdo? El lado que pensé que podría llevarme a algún lado en este lugar, podría llevarme hacia donde quiero estar. Bueno, ahora, todo lo que estás viendo es al verdadero Chad Gable. Solo tuve que reajustar un poco y volver a lo que mejor sé hacer. Así que ahora lo estás entendiendo, todos. Esto es lo que has estado esperando.

«Esto es lo que esos tres payasos también necesitan, alguien que les enseñe cómo hacer las cosas correctamente de una vez por todas. Mejor que presten atención, pero al final del día, estoy haciendo esto por ellos. Esto es lo que pidieron cuando se inscribieron en la Academia. Así que me van a ayudar a ganar mi Campeonato Intercontinental, y estarán felices de hacerlo. Lo haremos como un equipo. Será un gran momento. Será una gran celebración, y será gracias al verdadero Chad Gable».