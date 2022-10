The Varsity Blonds cambian de nombre oficialmente

Brian Pillman Jr. y de Griff Garrison fueron uno de los equipos más populares cuando AEW inició. Sin embargo, y pese a su popularidad, Tony Khan nunca les dio la oportunidad de competir por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, aunque sí han participado a lo largo de su carrera en unas cuatro luchas buscando ser retadores número uno.

► The Varisty Blonds buscan renacer

Desde finales de 2021, no solamente no han tenido tiempo en televisión, sino que han sido muy pocas las luchas en las que han participado. Su mayoría de victorias de este año han sido contra luchadores que nunca más volvieron a pisar un ring de AEW.

Sin embargo, está claro que lo que más les afectó fue el hecho de haber perdido a Julia Hart, quien pasó de ser una alegre porrista a convertirse en una enigmática mujer junto a Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews en House of Black, grupo en donde solo acompañaba a estos ya fuera a sus luchas o en las promos, pero nunca realizó nada destacado.

Y desde que Black y Matthews pidieron un tiempo fuera porque Khan no les liberó de su contrato, no ha vuelto a aparecer. Sin embargo, quienes están intentando renacer son Pillman y Garrison. Y es que, en la más reciente edición de AEW Dark, se confirmó que tenían un nuevo nombre de equipo: The Blonds.

Atrás dejaron a The Varsity Blonds, nombre que se originó al combinar a dos grupos de WCW, el Varsity Club ( Kevin Sullivan, Mike Rotunda, Rick Steiner y Steve Williams) y los Hollywood Blonds (Steve Austin y Brian Pillman).

La razón es porque AEW le dio preferencia a Josh Woods y Tony Nese, que se hacen llamar The Varsity Athletes. Sin duda, algo bastante interesante como posible inicio de una nueva rivalidad televisiva. Ya veremos si se queda solo en YouTube o si se emite en televisión y cómo maneja Tony Khan esta situación.