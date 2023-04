The Usos tendrán revancha ante Sami Zayn y Kevin Owens

Como era de esperarse, The Usos no iban a quedar contentos tras perder el Campeonato de Parejas de WWE en WrestleMania y por lo que consiguieron una revancha por el cetro.

Es así, que Sami Zayn y Kevin Owens, defenderán los Campeonatos Unificados en dos semanas en el evento principal de la noche del WWE Draft ante los excampeones, según reveló Paul Heyman.

En el inicio del programa, Kevin Owens y Sami Zayn aparecieron para celebrar con el público su victoria ante The Usos en el evento magno de WWE. Pero además, ellos mismos aseguraron que si los ahora exmonarcas les pidieran una revancha se las darían, pues son campeones dispuestos a los retos.

► The Usos buscan volver a ser campeones

The Usos y Solo Sikoa interrumpieron la promo de los campeones, alegando que la unión entre Owens y Zayn se romperá eventualmente. Ambos grupos se hicieron de palabras y se retaron, pero cuando los integrantes de The Bloodline iba a atacar, Matt Riddle se unió a la fiesta. Tras esto se pactó una lucha entre The Original Bro y Sikoa.

Antes del combate, Paul Heyman anunció que finalmente habrá una revancha en el evento estelar de la noche del WWE Draft, donde The Usos contra Sami Zayn y Kevin Owens.