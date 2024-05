Aunque en los últimos años de su carrera no tuvo el gran estado físico con el que solía estar, The Undertaker sí duró más de 16 años en una gran condición física, en muchas etapas de su carrera, pero él sabe exactamente en qué período de tiempo fue que tuvo el mejor estado físico cuando luchaba a tiempo completo para WWE.

Aunque también reconoce cuando tuvo el peor estado físico de su carrera a tiempo completo en la compañía. Estas fueron sus interesantes declaraciones, dadas en la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway:

► The Undertaker habla de su mejor y peor físico siendo luchador activo de WWE

«Creo que alrededor de 2000 a 2007, en algún punto de ahí, físicamente fue probablemente lo mejor. Cuando regresé como American Badass, estaba realmente pesado. Como, estaba intencionalmente grande y simplemente estaba entrenando para ser grande.

«Terminé desgarrándome el pectoral justo antes de que fuera a hacer mi regreso. Estaba a un par de semanas de volver. Tenía una lesión en la ingle y había tomado tiempo libre. Luego estaba a punto de hacer mi regreso y terminé desgarrándome el pectoral.

«Recuerdo ir al médico y subir a la balanza. Pesaba 160 kilos. Estaba sorprendido. No tenía ni idea de lo pesado que estaba. Amigo, cuando fui a la resonancia magnética, tuve que entrar con un brazo hacia abajo y otro hacia arriba, la única forma en que podía entrar.

«No soy claustrofóbico. Me ofrecieron un Valium para calmarme los nervios. Hombre. Yo estaba como, ‘Puedo hacer esto’. Era tan grande que estaba tocando todo el contorno».