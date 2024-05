En una reciente aparición en el podcast Jaxxon, Michael Jai White contó historias de algunas de las sesiones de entrenamiento que ha hecho con luchadores de MMA de clase mundial.

En una de las anécdotas, habló sobre el tiempo que pasó con el excampeón de peso medio de la UFC Michael Bisping en 2017.

La sesión de entrenamiento no terminó funcionando demasiado bien para el actor y artista marcial, quien reveló cómo un día libre lo hizo sentir decepcionado por no poder hacer justicia a su verdadero conjunto de habilidades.

«Estábamos en Tailandia y él se estaba preparando para Georges St-Pierre. Así que me dije, ya sabes, vamos a mezclarlo todo, hacer algo de sparring, algo de entrenamiento y todo lo demás. Y estábamos pasando el rato todo el día antes y él estaba bebiendo y todo este tipo de cosas, así que estoy como sí, vamos a entrenar al día siguiente y yo siempre pensé que sí, yo siempre soy bueno para como cuatro y cinco, cinco minutos rondas.

«Hombre, empezamos a trabajar y me sentí como si estuviera bajo el agua. Mi condición era horrible y me sentí tan mal porque en la segunda ronda, estoy inútil. Me sentía tan mal que no podía tomar aire. Por alguna razón no podía respirar y mi acondicionamiento era terrible y me sentí avergonzado».

► Rampage Jackson cuenta su propia historia de Michael Bisping que le hizo respetarlo

Jackson tenía sus propias historias que contar sobre trabajar con Bisping durante su tiempo como miembros activos del roster de la UFC.

«Bueno, yo entrené con Bisping muchas rondas y él no para. Entrena duro. Era uno de los tipos por los que siempre me preocupaba el sobreentrenamiento, estábamos en el mismo equipo y a los entrenadores y demás siempre les preocupaba que yo no entrenara y a ellos siempre les preocupaba que él entrenara demasiado».

Se refirió específicamente a una historia para hablar sobre el cardio y la determinación por la que «The Count» era conocido en su carrera.

Jackson dijo que esa única sesión de entrenamiento junto al británico cambió su opinión sobre él a partir de ese momento.

«Una vez estábamos corriendo en Big Bear y básicamente estábamos compitiendo porque todos competimos entre nosotros. Yo soy el más grande y estaba corriendo con Bisping y mi antiguo entrenador de lucha Zack Light, que es más pequeño pero sabe correr, es luchador. Y cuando Bisping quiso ganar y pasó a mi lado gruñendo, se notaba que odiaba cada paso en Big Bear. Pasó a mi lado y ganó, venció a Zack y nadie vence a Zack».

Ramage terminó la historia diciendo que después de ver hasta dónde era capaz de esforzarse Bisping sólo para ganar la carrera, su opinión sobre él cambió.

«Dios mío, el tipo, ahí fue cuando le cogí tanto respeto a Bisping cuando pasó por delante de mí corriendo, gruñendo de esa manera».