The Rock recuerda cuando le compró una casa a Themba Gorimbo, peleador de UFC

En las últimas horas, se ha hecho viral un video del altruismo de The Rock, famoso luchador de WWE y el actor que más dinero recibe en el mundo del cine. El luchador se conmovió luego de conocer unas declaraciones del peleador de UFC, Themba Gorimbo, del Peso Welter y proveniente de Zimbabue, en África.

El peleador reveló, tras su victoria ante Takashi Sato en mayo del año pasado, que solo tenía 7 dólares en su cuenta bancaria antes de ingresar al octágono esa noche. The Rock rápidamente apareció en escena y le dijo que quería que lo ayudara a ir a conocer a unas personas en una casa.

Cuando llegó, The Rock le dijoq ue mirara unas fotos que estaban encima de una mesa, y resultaron ser fotos de Gorimbo y su familia. Ante la sorpresa de este, The Rock le reveló que le estaba regalando una lujosa casa.

Y es que Rocky, en su peor momento, cuando estaba lidiando con la adicción a la cocaína en piedra o crack, tuvo que vivir en su auto y solamente tenía 7 dólares en su bolsillo. En ese momento, decidió que su vida tenía que cambiar. Y tras mucho esfuerzo, así lo hizo, alcanzando el éxito de gran manera.

De hecho, su productora de cine se llama 7 Bucks Promotions en relación con este suceso. Esta fue la reflexión de Dwayne Johnson en su cuenta de X, antes Twitter:

This man @TheAnswerMMA is a very special human being. Themba is committed to three things:

His family, his village and people in Africa, and becoming world champion in the @ufc. What an inspiration he is.

Rooting for him all the way. ❤️ https://t.co/ZOOfOZLka4

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 28, 2024