The Miz revela cuál es su pasatiempo favorito

The Miz es uno de los luchadores más confiables que tiene la WWE en los actuales momentos. No solo se destaca por lo que puede hacer en el ring, sino también fuera de este, y a pesar de que no ha tenido rivalidades titulares últimamente, siempre busca sobresalir en el papel que WWE le encomienda, tal como recientemente lo hiciera en calidad de anfitrión de WrestleMania 39.

► The Miz es amante del golf

The Miz es un hombre de muchos talentos, y más allá de su trabajo en la WWE, “The A-Lister” también ha perfeccionado sus habilidades en los campos del baile, la actuación y la telerrealidad, donde incluso tiene un programa propio, Miz & Mrs.

En un video reciente de TikTok que The Miz subió para “matar el tiempo”, un fanático le preguntó cuál era su pasatiempo favorito más allá de la lucha libre profesional y, sorprendentemente, mencionó que le gustaba el golf, admitiendo que disfruta de ese deporte en compañía de su familia, y que era algo que le encantaba desde que era niño.

“Diría que lo que más me gusta hacer fuera de la WWE es el golf. Disfruto cómo me pone a prueba, cómo en un minuto siento que estoy mejorando que en el siguiente. Absolutamente lo estoy haciendo terrible… Incluso cuando era niño, me encantaba. Y al crecer, me encantaba el trabajo duro se necesita para ser grande”.

“Disfruto salir a oler la hierba recién cortada, ver los animales, ya sean ardillas, venados. A veces, mis hijas y yo vemos algunas ranas o renacuajos en los estanques”.