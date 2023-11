The Gunns resaltan su conexión con Dominik Mysterio

The Gunns están en su mejor momento en AEW en la actualidad. Si bien hace unos meses eran los Campeones Mundiales de Parejas, ahora son una de las piezas fundamentales tanto de Dynamite como de Collision con Jay White y Juice Robinson dentro de la Bang Bang Gang. Nunca habían sido tan populares ni habían tenido tanta presencia en pantalla, además de que en Full Gear lucharán con MJF por el Campeonato Mundial de Parejas ROH; y The Switchblade hará lo propio por el Campeonato Mundial AEW. Y todo ello después de haberse separado de su padre, Billy Gunn.

► The Gunns y Dominik Mysterio

Podemos decir lo mismo de Dominik Mysterio. Si bien con Rey Mysterio fue Campeón de Parejas SmackDown, en estos momentos es Campeón Norteamericano de NXT, está continuamente en primera plana con The Judgment Day, sin olvidar su relación particular con Rhea Ripley, se ha convertido en el luchador más odiado de la WWE, y en el próximo Premium Live Event, Survivor Series 2023, estará luchando dentro de WarGames. Salvando las distancias, las concomitancias están ahí.

Y de ellas estuvieron hablando Austin y Colten Gunn recientemente en ComicBook.com.

«Por eso conectamos tanto con Dom y nos llevamos tan bien con él. Ambos de nuestros padres son padres ausentes. Creo que están empatados», dijo Austin.

«Sinceramente, creo que quizás el nuestro (es peor) porque Rey no adoptó a un nuevo hijo y empezó a andar por ahí con él. Mientras que nuestro papá simplemente adoptó a dos nuevos hijos (The Acclaimed), ganó títulos con ellos, está haciendo llaves en la televisión nacional y creando toda esta mercancía. No veo a Rey haciendo eso. Todavía está molesto de que su hijo no esté con él. Nuestro padre ni siquiera creo que recuerde nuestros nombres. Así que me quedo con Billy Gunn», dijo Colten.