The Creed Brothers derrotaron a JD McDonagh y Dominik Mysterio

JD McDonagh y Dominik Mysterio fueron mandados por Damian Priest para dejar fuera de combate a los Creed Brothers, quienes son los actuales retadores al Campeonato de Parejas.

Priest está buscando dejar fuera de combate a los retadores del título, por lo que decidió mandar a los otros dos integrantes de The Judgment Day.

The Creed Brothers continue to amaze on Monday nights!#WWERaw pic.twitter.com/cfpXxXoHlP

— WWE (@WWE) December 5, 2023